Homem mata animais de estimação para pressionar mulher a responder suas mensagens em Luziânia

Nas mensagens, ele ameaçava matar todos os animais caso ela não respondesse

Na última segunda-feira (20), um homem foi detido em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, acusado de ameaça, injúria, dano e maus-tratos a animais. Segundo as investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o indivíduo teria matado diversos animais com o intuito de pressionar sua ex-companheira a responder suas mensagens.

A vítima denunciou o caso, e, enquanto estava na delegacia comunicando os fatos, o agressor continuou enviando mensagens via WhatsApp com fotos dos animais de estimação da vítima.

A situação atingiu um ponto ainda mais cruel quando o criminoso enviou fotos do coelho de estimação da vítima já morto. A mulher, que havia adquirido o animal para lidar com sua depressão, entrou em desespero. Ao olhar novamente seu celular, percebeu que o agressor havia enviado novas fotos, desta vez, mostrando as calopsitas vivas e, em seguida, abatidas e decapitadas.

As ameaças não se limitaram aos animais, pois o agressor também ameaçou matar o cachorro e o gato da vítima. Além disso, queimou as roupas e sapatos dela como parte de seu comportamento violento.

Os policiais conseguiram localizar o suspeito na Rodoviária de Luziânia, onde tentou fugir, mas foi capturado e levado à Delegacia de Polícia Civil.