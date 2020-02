Homem mata a ex-esposa, o namorado dela e se suicida

PUBLICIDADE 

Após assassinar a ex-companheira, Juliana Sousa Cruz, de 39 anos, o vigilante Ednardo Dias Paiva também é suspeito de assassinar o namorado da mulher. Segundo as autoridades, o corpo foi encontrado em um trecho da CE-176, no município de Santa Quitéria, Ceará.

De acordo com a Polícia Civil, Ednardo assassinou Juliana em Santa Quitéria, tentou atear fogo no corpo da vítima e o deixou na CE-176. Na sequência, ele viajou para Fortaleza onde, ainda no domingo (2), matou o então namorado da costureira, identificado como Luiz Alessandro.

Ainda conforme as autoridades, o vigilante se dirigiu ao Bairro Maraponga e alugou um quarto em um motel. Após ingerir bebida alcoólica e enviar uma mensagem de celular para a família, cometeu suicídio.

O corpo de Ednardo foi encontrado no motel na madrugada da última segunda-feira (3). O caso está sendo investigado pelo 19° Distrito Policial (DP), no Bairro Conjunto Esperança.