Homem mata a ex-companheira em noite de Natal

Um homem foi preso, no início da tarde deste sábado, acusado de, na noite anterior, véspera de Natal, ter assassinado a ex-companheira em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a 105ª DP (Petrópolis), responsável pelas investigações, Rafael Ventura, de 38 anos, matou Fernanda Marial Leal Damas, de 34, utilizando as partes cortantes de uma garrafa que foi quebrada para atacar a vítima.

O crime aconteceu na Rua Alberto Oliveira, no bairro Mosela, por volta das 21h de sexta-feira, na casa onde Fernanda morava. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Rafael foi até o local para tentar uma reconciliação. A ex-namorada negou a investida, e o homem, então, usou a garrafa partida para desferir vários golpes na mulher.

Por volta das 13h de sábado, policiais civis e PMs do 26º BPM (Petrópolis) realizaram uma ação conjunta para prender o suspeito. Ele foi localizado em casa, na Estrada Fazenda Inglesa, no bairro Moinho Preto, situado na mesma cidade.