Homem mantinha relação com irmã e a assassina por ciúme

Um relacionamento nada saudável entre irmão e irmã terminou em assassinato. De acordo com a polícia, os dois mantinham relações sexuais e o homem assassinou a irmã durante um ataque de raiva, depois que ela dormiu com outro homem.

O homem de 32 anos foi identificado com José Manuel Guzman e preso dia 3 de fevereiro. A irmã morreu espancada com um taco de beisebol e um instrumento de massagem. O crime foi cometido no no dia anterior a prisão, em El Paso, Texas, EUA.

Guzman nasceu na Guatemala e se mudou aos EUA quando era criança. Até então ele não sabia da existência da irmã, a descoberta foi feita recentemente, logo após ela morar com ele. A identidade da mulher foi preservada.

O relacionamento sexual entre os dois começou logo depois da mudança. Um dia antes do assassinato, os irmãos começaram a discutir. Durante a briga, Guzman deu um soco na mulher, quebrando um dente dela.

O promotor público John Briggs informou que o homem disse aos policiais que acordou no dia do crime sentindo que alguém tinha estado na sua casa, então soube que sua irmã tinha dormido com um amigo enquanto ele dormia., as informações são do jornal “El Paso Times”.

O assassinato foi revelado por ele mesmo, que ligou para sua mãe contando o que fizera, a mulher acionou as autoridade e ele foi preso pouco depois, enquanto tentava limpar o sangue da vítima no chão da casa.