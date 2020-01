Homem leva golpe e compra pedra no lugar de celular

PUBLICIDADE 

Ao se interessar por um celular em um anúncio na internet, e comprar o o produto, um homem foi vítima de um golpe ao receber a caixa do aparelho com uma pedra em Crateús, no interior do Ceará.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (22). Segundo a vítima, ele marcou um encontro com o vendedor em uma feira de Crateús e informou que enviaria um motorista por aplicativo para receber o aparelho e levar o dinheiro.

No local, o vendedor mostrou o celular sem defeitos para o motorista. O homem pediu que o motorista esperasse alguns minutos enquanto embalava o celular, quando voltou, entregou o pacote lacrado. O motorista por aplicativo recebeu o pacote e entregou o dinheiro, R$ 200, como o combinado.

Ao receber o pacote e abrir, viu apenas uma pedra. Ao denunciar o caso na internet, a vítima encontrou diversas pessoas que também foram enganadas com o mesmo golpe e pelo mesmo homem. A Delegacia de Polícia Civil investiga o caso.