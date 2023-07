Homem leva esposa e filha para hospital e é preso

Apesar da negativa inicial das vítimas, os profissionais de saúde desconfiaram das lesões e acionaram a polícia

Na manhã de segunda-feira (10), um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica contra a esposa e a filha após levar as duas vítimas a um hospital no interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com a PM, a mulher de 33 anos de idade e a menina de 11 anos apresentavam lesões corporais. A criança teve lesões graves nos dentes e no maxilar e precisou ser transferida para um hospital especializado

Segundo a Polícia Militar, o homem era foragido da Justiça desde 2017 pelo crime de homicídio.