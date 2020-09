Homem joga dezenas de notas de R$ 50 ao mar durante festa com barcos de luxo

PUBLICIDADE

Um homem foi flagrado jogando notas de R$ 50 na água durante um evento que reunia dezenas de barcos de luxo. A festa contou com mais de 350 pessoas e ocorreu na tarde dessa quinta-feira (17), em Guarujá, no litoral de São Paulo. No local, várias pessoas desrespeitavam as medidas de segurança estabelecidas para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Em uma das embarcações, um dos participantes da celebração é filmado, sem máscara, enquanto joga diversas notas ao mar. Ao mesmo tempo, o responsável pela filmagem comemora a ostentação.

Após arremessar dezenas de notas ao mar, o homem entrega uma grande quantidade de notas de R$ 100 e R$ 50 para o cinegrafista. Enquanto isso, no evento, várias embarcações e centenas de banhistas celebravam em meio a música alta e bebidas. Na água, era possível avistar lanchas, iates, jet skis e duas escunas com dezenas de pessoas.

De acordo com a apuração do Portal G1, era preciso comprar um ingresso para ter acesso às escunas. Os bilhetes esgotaram na manhã do mesmo dia. Já os barcos de luxo, como o que o homem estava, não precisavam pagar ingresso.

O evento foi divulgado nas redes sociais, onde teve centenas de confirmações. Em nota, a prefeitura de Guarujá informou que enviou equipes da Força-Tarefa, da Guarda Civil Municipal (GCM), além de fiscais de postura e comércio para impedir a festa no fim da Praia da Enseada, no Canto do Tortuga. A operação contou, também, com o apoio da Polícia Militar.

A Capitania dos Portos de São Paulo foi acionada e afirma ter autuado as pessoas que estavam no mar. A corporação também informou que apreendeu bicicletas e dispersou as pessoas que estavam na areia da praia. Além disso, os agentes multaram uma marina que locou embarcações e será devidamente responsabilizada conforme os decretos.