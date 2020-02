Homem invade residência e tenta estuprar menina de dois anos

PUBLICIDADE 

Depois de tentar estuprar uma menina de dois anos, um homem foi preso nesta quarta-feira (19), em Cuiabá. Conforme as autoridades, a criança estava sozinha em casa, já que a mãe havia saído de casa para resolver algo na vizinhança.

Pouco depois, ao retornar, a mulher encontrou o vizinho dentro de sua residência silenciando a criança com um pano na boca dela. Com o flagrante, o homem fugiu. A mãe gritou na sequência pedindo socorro. Os vizinhos ouviram e saíram correndo atrás do homem para tentar linchá-lo.

O suspeito entrou em uma área de mata, onde foi preso. Ele estava ferido e foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após o atendimento, o homem foilevado para a Central de Flagrantes.