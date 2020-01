Homem invade casa e mata ex-namorada a facadas

PUBLICIDADE 

Um homem de 41 anos invadiu a casa da ex-namorada e a matou com golpes de faca. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (05/01/2020), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Após assassinar a mulher, o suspeito ainda feriu a ex-sogra, de 57 anos, com golpes de faca. A mulher foi socorrida e passa bem.

Bianca Oliveira da Silva, 31, havia terminado o relacionamento com Perinaldo Alves de Sousa, mas ele não aceitava o fim. Segundo os parentes, o assassino já havia ameaçado a vítima antes do crime.

Durante a madrugada, Sousa foi à casa de Bianca, que vivia com a mãe, pulou o muro e matou a mulher a facadas. A mãe dela tentou ajudá-la, mas também foi atingida. O suspeito foi detido por um vizinho que era amigo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada, chegou ao local e levou Perinaldo à delegacia. A faca foi apreendida e ele responderá pelo crime de feminicídio. O corpo de Bianca foi velado e enterrado neste domingo.