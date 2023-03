Homem invade casa de ex e agride ela e a filha dela

De acordo com a Polícia Militar, o homem não aceita o término do relacionamento com a vítima

Um homem, de 23 anos, pulou o muro e invadiu a casa da ex-mulher, para agredir ela e a filha, nesse domingo (26), em Cuiabá. Segundo a mulher, de 26 anos, o homem não aceita o fim do relacionamento e continua a perseguindo. A vítima relatou que ele pulou o muro, invadiu a casa e forçou a porta dizendo que iria agredir ela e a filha.

BNDES quer novo fundo para a Amazônia e coalizão de bancos contra desmatamento

Ao forçar a grade da porta, o suspeito alcançou os braços da filha dela, puxando para fora da grade e começou a dar vários socos dizendo que iria voltar para matá-las. Segundo a polícia, a vítima indicou o endereço do suspeito e, ao chegar no local, ele resistiu a abordagem da equipe, correndo para dentro da residência. A polícia relatou que o suspeito começou a agredir os militares com socos e chutes. Depois, ele passou a ameaçá-los. O homem foi encaminhado à delegacia.