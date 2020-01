Homem furta avó de 80 anos que lhe preparava ‘ovo com salame’

PUBLICIDADE 

Um homem de 33 anos foi preso após roubar a própria avó, nesta segunda-feira (27), em Campo Grande. Segundo a vítima, uma idosa de 80 anos, o homem entrou na sala, pediu para ela preparar um ovo frito com salame enquanto cometeu o furto.

De acordo com as autoridades, o homem foi abordado no centro da cidade. Ele havia sacado R$ 1,5 mil da vítima, e pagava um mototaxista no momento da apreensão. O homem afirmou ser usuário de drogas.

A vítima já havia registrado boletim de ocorrência contra o neto por maus-tratos, agressões, ameaças e furtos em outras situações. O suspeito ainda conta com antecedentes criminais por violência doméstica contra uma ex-companheira.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia como furto qualificado com abuso de confiança.