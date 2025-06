Homem forja sequestro para extorquir família e quitar dívidas acumuladas em jogo do “Tigrinho” no Maranhão

Um homem identificado como Raimundo Vieira Lopes está sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão sob suspeita de ter simulado o próprio sequestro com o objetivo de extorquir dinheiro da família e quitar dívidas acumuladas em apostas no jogo eletrônico conhecido como “Tigrinho”. O caso aconteceu em Balsas, a 799 km de São Luís.

Durante o interrogatório, Raimundo confessou ter forjado o sequestro para obter cerca de R$ 5 mil dos familiares. O valor foi integralmente gasto em apostas no popular jogo virtual que promete sorte fácil e é amplamente divulgado nas redes sociais, atraindo usuários com seus gráficos coloridos e o símbolo de um tigre.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado em um imóvel trancado por dentro, com o celular e a chave do carro em mãos — situação que despertou desconfiança nos agentes.

Raimundo foi levado à delegacia, onde o caso foi registrado como estelionato e falsa comunicação de crime. Como não houve representação formal por parte das vítimas — exigência legal para prisão em flagrante nesse tipo de crime —, ele responderá ao processo em liberdade.