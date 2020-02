Homem foge após tentar estuprar a namorada e a irmã dela

PUBLICIDADE 

Um jovem suspeito de tentar estuprar a namorada e a irmã dela está foragido. O crime aconteceu na última quarta-feira (26), em Cáceres, Mato Grosso. De acordo com as autoridades, o rapaz tentou abusar das jovens, de 17 e 16 anos, enquanto estavam dormindo.

Segundo as vítimas, o rapaz começou a acariciá-las enquanto dormiam. As irmãs acordaram e ele pediu para que elas tirassem a roupa e fizessem sexo com ele. Ao ter o pedido negado, o suspeito abusou sexualmente da namorada e tentou sufocá-la com um travesseiro. O crime ocorreu às 15h na casa das vítimas.

A irmã tentou fugir pulando o muro da casa e foi agredida pelo suspeito. Ele usou uma barra de ferro para acertar a perna direita da vítima. O suspeito foi procurado na região, mas não foi encontrado até o momento. Ele já tem antecedente criminal por homicídio.