Homem flagrado traindo esposa após desaparecer diz que está arrependido

O homem que foi descoberto por um investigador traindo a mulher, após ela achar que ele havia morrido e contratar um detetive que o localizou em uma praia no litoral de São Paulo, procurou a companheira após o acontecimento e disse que cometeu o ato induzido pelo álcool.

Segundo a mulher, de 35 anos, o homem a procurou pelo WhatsApp do irmão dele dizendo que surtou e que se arrependeu. Porém, ela diz não acreditar e espera que ele seja feliz longe dela.

Casada há sete anos com o homem, ela havia divulgado nas redes sociais e em sites de notícia o desaparecimento do marido. Ela também chegou a registrar um boletim de ocorrência e contratou um investigador com medo de que algo de ruim tivesse acontecido com o companheiro.

Em entrevista ao Portal G1, o empresário, que preferiu não se identificar, disse que está arrependido. Ele diz que não sabe explicar o que aconteceu porque ainda está em “choque”.

Ainda em entrevista ao G1, a mulher disse que tomará as medidas legais e não irá reatar o relacionamento.

O caso

Após divulgar nas redes sociais e em sites de notícia o desaparecimento do marido desde o dia 7 de janeiro, uma professora, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência e contratou um investigador com medo de que algo tivesse acontecido com o companheiro. Depois de ver que um radar flagrou a placa do carro dele em São Vicente, no litoral paulista, o empresário foi encontrado na praia com outras duas mulheres.

Segundo a professora, ela achava que ele estava morto ou que tinha acontecido algo grave, já que ele nunca tinha sumido assim. Ela conta que os familiares também estavam desesperados. A família chegou a divulgar a recompensa de R$ 2 mil para quem o encontrasse.

O casal estava junto há sete anos e morava em São Paulo. Após uma semana do desaparecimento, ela resolveu contratar um investigador particular. Acreditando que havia ocorrido o pior, a mulher chegou a pedir que páginas de notícias publicassem o desaparecimento.

O investigador identificou que o último radar que pegou pegou ele foi no dia 7, na praia de São Vicente, foi até lá e descobriu a traição.

O boletim de ocorrência pelo desaparecimento do homem havia sido registrado no dia 9 de janeiro e o caso já estava sendo investigado pela Polícia Civil.