Homem fica preso entre plataforma e trem no metrô de Salvador

José Cosme de Jesus Gonçalves, de 34 anos, permanece em estado grave após ser atingido por um trem e ficar preso entre o vagão e a plataforma da estação Campinas de Pirajá, na Linha 1 do metrô de Salvador.

De acordo com informações preliminares, o homem sofreu perfurações na região íntima, fraturas em diversos ossos e perdeu grande quantidade de sangue. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), que atuou com cautela para retirá-lo com vida do local.

A vítima foi encaminhada desacordada e entubada para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde é considerado delicado.

Durante o atendimento à ocorrência, o funcionamento da Linha 1 precisou ser temporariamente interrompido, causando transtornos aos passageiros que utilizavam o sistema metroviário. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.