Homem faz ex-companheira de refém, mas atira na própria cabeça

Um homem atirou contra a própria cabeça após fazer a ex-companheira refém nesta segunda-feira (13), na cidade de Foz do Iguaçu. O fato aconteceu no Centro de Tradições Gaúchas-Charrua (CTG), onde a mulher trabalha.

Populares viram o casal discutindo e acionaram as autoridades. No local, os policiais encontraram o homem, que mostrou estar armado. Um disparo de alerta foi realizado pela equipe, e o homem agarrou a mulher a força por alguns minutos. Logo depois, o homem caiu no chão após um disparo.



Os socorristas do Siate foram acionados e encaminharam o homem até o Hospital Municipal, onde ele permanece em estado grave, sob escolta policial. A mulher não ficou ferida e foi levada para Delegacia de Polícia Civil prestar depoimento.