Homem esfaqueia namorada após ela não responder se o amava

Parecia mais uma noite normal para um casal que morava no Guarujá, litoral de São Paulo. Eles se preparavam para dormir quando o homem, que tem 28 anos, perguntou se a namorada, que tem 26 anos, o amava, e ficou esperando uma resposta.

Logo em seguida, a vítima já começou a sentir os golpes e gritou pedindo socorro. Ele tentou tapar a boca dela, mas ela o mordeu e conseguiu pedir ajuda à mãe do homem, que também estava na casa.

Ele então fugiu do local com a faca usada no crime e o celular da vítima, que foi socorrida pela sogra e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com vários atendimentos. Ela está estável, e não corre risco de vida.

A Polícia Civil pediu a prisão temporária do homem por tentativa de feminicídio, além de ajuizamento das medidas prottivas de urgência.