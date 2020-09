Homem esfaqueia mulher e vizinho por desconfiar de traição

PUBLICIDADE

Na noite dessa quarta-feira (2), um homem de 29 anos foi preso depois de esfaquear sua esposa, de 23 anos, e o vizinho da casa onde moram na aldeia indígena urbana que fica no Jardim Noroeste, em Campo Grade.

De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, a vítima disse que estava jogando no seu celular quando o marido desconfiou que ela poderia estar trocando mensagens com outro homem. Ele então desferiu golpes de faca que atingiram o braço esquerdo e o trapézio de sua esposa.

O vizinho do casal viu as agressões e tentou intervir. Infelizmente, ele também foi esfaqueado pelo agressor.

Os dois feridos foram encaminhados para uma unidade hospitalar próxima do local. O vizinho se encontra em estado grave. O quadro clínico da mulher é estável.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica em relação à esposa e tentativa de homicídio pelo ferimento no vizinho, de acordo com a apuração do G1.