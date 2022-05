Homem encontra cerca de R$ 125 mil em dinheiro dentro de cofre comprado na internet

No estado americano do Tennesse, um homem comprou um cofre velho, vendido na internet por cerca de R$ 500

No estado americano do Tennesse, um homem comprou um cofre velho, vendido na internet por cerca de R$ 500. Ao conseguir abrir o cofre revelou uma grande surpresa, ele encontrou o equivalente a R$ 125 mil em notas de dólar.

James Labrecque, o vendedor do velho cofre, não tinha a combinação para abrir por isso, o vendeu na internet. Só que o comprador arrumou uma forma de descobrir o que tinha lá dentro.

O vendedor ainda pediu, depois de muita discussão por e-mail, que parte do dinheiro fosse devolvido. O comprador, que não teve o nome revelador, usou uma frase de James para manter a grana: “O que você vê é o que você recebe, sem devoluções e sem dinheiro de volta”.

“Eu cometi um erro, você sabe. Em resumo, é isso. E isso me custou caro. Eu balancei o cofre e não senti nada dentro dele. Então pensei: bem, talvez seja apenas um cofre trancado”, afirmou James a uma emissora americana.

O comprador contou com a ajuda de um soldador para abrir o cofre no estado americano do Tennessee.