Homem em situação de rua homenageia sua cadela falecida e emociona as redes sociais

Sempre que vinha a Paris via um morador em situação de rua com um um cachorro da raça pastor alemão. Este ano reparei que o cachorro, agora soube que era uma cadela, não estava mais là. No local havia uma homenagem feita pelo morador de rua para a sua companheira que durante anos enfrentou sol, chuva e muito frio. Fiquei abalado com esta situação por não ter me dado conta de inúmeras situações semelhantes que temos no Brasil e que muitas vezes os moradores em situação de rua são separados dos cachorros, quando deveríamos ter políticas públicas que pudessem oferecer moradias para estas pessoas e seus amigos de quatro patas. Muitos olham para um morador em situação de rua como se fosse lixo, sem refletir as causas que o levaram a esta situação e sem pensar em como ajudar, de fato, a criar locais como os projetos " First Housing" para reintegrar estas pessoas à sociedade, conseguindo emprego e, desta forma, melhorando a autoestima e a dignidade.