Homem em situação de rua é esfaqueado após furtar celular de voluntário

Na noite de segunda-feira (10), um homem em situação de rua foi esfaqueado após furtar o celular de um voluntário que distribuía alimentos, no Centro de Vila Velha (ES).

O crime foi cometido por outro homem em situação de rua, que ficou indignado com o roubo ao voluntário. De acordo com o agente da Guarda Municipal, Patrick Oliveira, disse que a confusão começou após a ação social ter acabado.

“Um grupo de voluntários foi levar alimentos. Chegando lá, um morador de rua furtou o celular desse voluntário, que só sentiu falta dele quando chegou no seu carro. Quando ele voltou ao local, viu que o celular não estava lá, que não tinha caído em um lugar próximo e foi embora. Só que o morador de rua que furtou o celular falou com as pessoas que iria trocar o aparelho por drogas. Alguns moradores de rua não gostaram e aí esse morador de rua, que já tem duas passagens por tentativa de homicídio, esfaqueou esse morador de rua que praticou o furto. Foi um esfaqueamento grave, ele está internado no hospital”, disse Patrick Oliveira.

O homem que deu a facada tentou fugir do local, mas foi preso pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional de Vitória.