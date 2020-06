Homem ejacula em calça de jovem em estação do metrô do Rio

PUBLICIDADE

Um homem ejaculou na calça de uma passageira, dentro da estação de metrô da Glória, na Zona Sul do Rio, na sexta-feira (26), por volta de 9h30. A jovem Gabryelle Passos, de 21 anos, voltava do trabalho, quando foi foi surpreendida por um homem que ejaculou na calça dela. Diante da situação, a vítima de assédio entrou em pânico e começou a chorar. A informação foi revelada pelo jornal O Dia.

“Comecei a chorar, liguei pra minha mãe, mas não tive nenhuma reação como ir no metrô procurar ajuda ou a polícia. Eu só consegui chamar um Uber e ir embora. Eu sempre vejo essas histórias e nunca dá em nada então, não pensei em fazer alguma coisa. Fiquei me sentindo suja, tomei banho e ainda me sentia assim. Dá uma sensação de medo, de desespero” disse.

Gabryelle relatou que que o trem onde estava precisou parar, devido a um acesso indevido da linha, e todos foram obrigados a desembarcar antes do previsto. Nesse momento, em meio ao tumulto, ela sentiu que havia algo estranho na calça.

“Quando eu desembarquei estava muito tumulto, muito empurra-empurra. Eu tentava chegar na roleta e estava muito cheio, não tinha como saber quem estava atrás de mim. Enquanto eu fui andando senti algo na minha calça. Eu não quis acreditar no que estava acontecendo e não fiz nada. Eu fui julgada por isso, por não ter reagido”, desabafou.

Gabryelle notou o que havia acontecido apenas quando saiu da estação. Ela ligou para a mãe e, devido ao constrangimento, pensou em não denunciar o assédio.