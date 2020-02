Homem e três menores são suspeitos de roubar carro de motorista de aplicativo

A polícia chegou até os suspeitos durante patrulhamento na região onde ocorreu o crime. Segundo a polícia, a equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar avistou o veículo que estava parado em uma das ruas do bairro, com os quatro suspeitos.

Quando os suspeitos perceberam a aproximação da polícia, eles tentaram fugir pulando um muro, mas foram presos pouco tempo depois. Assim que os policiais localizaram o carro, entraram em contato com o proprietário do veículo que confirmou ter sido vítima de roubo durante a madrugada.