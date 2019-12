Homem é torturado e tem olhos arrancados por mulheres

PUBLICIDADE 

Agressão e tortura, assim se configurou o crime cometido por duas mulheres que de acordo com a investigação, supostamente são garotas de programa. O crime aconteceu no município de Contagem, Minas Gerais. Um homem de 61 anos teria tidos os olhos arrancados e também sofrido agressões segundo o laudo. Um dos globos foi encontrado e transportado pelo Corpo de Bombeiro até o hospital para a tentativa de restauração das visão parcial do homem.

O boletim de ocorrência divulgado conta que o homem estava com a duas mulheres e casa e que a prática era recorrente. Em um momento distinto a agressão começou por parte das mulheres que além dos olhos, também executou golpes contra o crânio do idoso.

As mulheres foram identificadas pela polícia como Vitória Neto Bosco (24) e Gislene Coimbra (34). As agressoras foram presas e a vítima permanece internada. O atual estado de saude do idoso não foi divulgado pelo hospital.