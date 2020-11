Homem é suspeito de usar facão para cortar cabelo da ex

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 46 anos, acionou a polícia para denunciar um caso de violência doméstica, no domingo (15). O ex-marido da vítima teria usado um facão para cortar o cabelo da mulher. De acordo com a vítima, o agressor estaria inconformado com o término do relacionamento.

O caso ocorreu em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande-MS. A mulher informou ainda que tem dois filhos com o homem, de 47 anos, com quem ficou casada por 14 anos. O casal havia terminado o relacionamento há dois meses, mas continuaram morando na mesma residência.

No último domingo (15), os dois discutiram e a mulher falou que iria chamar a polícia. Na sequência, o agressor teria pegado um facão e cortado o cabelo da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher ficou com parte da orelha dolorida, devido à agressão.

O caso foi registrado como violência doméstica. Não há informações acerca da prisão do suspeito.