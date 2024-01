Homem é suspeito de matar e enterrar amante

O corpo foi enterrado a cerca de 7 metros de profundidade, e para encontrá-lo, foi necessário apoio da prefeitura local

Um crime ocorrido ainda no ano passado ganhou desdobramentos. Um homem de 39 anos confessou ter matado sua amante, uma mulher de 36 anos, e enterrado seu corpo em São Gonçalo do Rio Abaixo, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi preso na última terça-feira (2).

Ele teria sido motivado por ciúmes, e tinha o objetivo de ter a guarda do filho exclusivamente para ele. O corpo foi enterrado a cerca de 7 metros de profundidade, e para encontrá-lo, foi necessário apoio da prefeitura local, que forneceu máquinas e funcionários para a busca.

De acordo com a PCMG, a vítima sofria violência física, psicológica e injúrias por parte do companheiro, com quem se relacionava há quatro anos. Ela deixa uma criança de apenas dois anos, filho do criminoso.