Homem é suspeito de matar a esposa e comerciante por suposta traição, em Santa Rita, PB

O esposo dela teria cometido o crime após matar um comerciante, a poucos metros de distância da casa deles, por uma suposta traição

Na manhã desta terça-feira, 03, uma mulher foi morta a tiros em Santa Rita, na Grande João Pessoa. Segunda a Polícia Militar, o esposo dela teria cometido o crime após matar um comerciante, a poucos metros de distância da casa deles, por uma suposta traição.

O homem tirou a própria vida após os crimes.

Segundo os policiais, o morador do bairro Alto das Populares não tinha envolvimento com outros crimes, e vizinhos relataram que ele passava por um quadro depressivo, o que teria provocado as desconfianças com relação à esposa.

Ainda de acordo com a PM, ele teria ido ao comércio de Jordânio Alvino, na ‘feirinha do Alto’, para matá-lo, e depois retornou para casa, matou a esposa e cometeu suicídio. Os três teriam uma relação de amigos.

A Polícia Civil deve investigar, inclusive, por meio da perícia, qual teria sido a ordem das mortes e deve ouvir testemunhas para, de fato, evidenciar os crimes.

O casal deixa dois filhos.