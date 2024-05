Homem é suspeito de fazer prova do Enem no lugar do irmão

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Federal (PF) lançou a Operação Passe Livre III, visando combater fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O alvo da operação é suspeito de ter realizado a prova em 2022 em nome de outra pessoa.

Durante a busca na residência do investigado, os policiais apreenderam um celular que o suspeito tentou se livrar, jogando pela janela do banheiro ao perceber a chegada das equipes. O homem, já investigado desde a Operação Passe Livre I, teria sido aprovado de forma fraudulenta no Enem 2022, garantindo uma vaga no curso de medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

De acordo com a PF, o suspeito fez a prova no lugar do irmão, conseguindo assim a aprovação no Enem 2022 e a entrada ilícita no curso de Engenharia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

A fraude foi descoberta acidentalmente durante a análise de documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação, realizada em fevereiro.