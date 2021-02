Homem é suspeito de contaminar bebida do chefe com coronavírus

PUBLICIDADE

Um vendedor de carros está sendo investigado por tentar contaminar o copo do seu chefe com coronavírus. Ele pode ser condenado por tentativa de assassinato. O caso ocorreu na Turquia.

Ramazan Cimen teria comprado a saliva de uma pessoa com sintomas da Covid-19 por £50 e misturou na bebida da vítima, Ibrahim Unverdi, que é proprietário da concessionária.

Unverdi foi alertado por um outro funcionário da empresa e não chegou a consumir a bebida. De acordo com a vítima, o suspeito ainda teria roubado dinheiro da concessionária para pagar uma dívida pessoal.

Após a tentativa de contaminar o chefe, o suspeito ainda teria ameaçado Unverdi com mensagens. Em uma delas, ele diz: “Eu não pude te matar com o vírus. Eu vou atirar na sua cabeça na próxima vez”. Ao apresentar essas evidências, Unverdi passou a receber proteção policial. “Eu preferia que ele me matasse do que tentasse me infectar com o vírus. Minha mãe e meu pai tem doenças crônicas. Se ele me infectasse com a Covid-19, eu poderia ter infectado minha família e todos a minha volta. Pelo menos, se ele atirasse na minha cabeça, eu seria o único a morrer”. As informações foram passadas ao jornal local Hurriyet. Cimen ainda está sendo procurado pela polícia.