Homem é suspeito de atirar contra a própria enteada

Um homem é suspeito de atirar na própria enteada, nessa quinta feira (11). A criança e o suspeito foram encaminhado em estado grave ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio com arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe foi notificada, por populares, que uma criança também havia sido alvejada pelos disparos.

Os militares realizaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). A Polícia Civil foi acionada para periciar o local do crime. O caso ocorreu em Foz do Iguaçu-PR, região de fronteira com o Paraguai.