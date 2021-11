Homem é resgatado de caverna após 57 horas

George Linnane, de 38 anos, passou mais de dois dias preso no escuro. Ele sofreu vários ferimentos após cair de 20 metros de altura dentro da caverna

Na noite de terça-feira (9), um homem foi resgatado de uma caverna em Brecon Beacons (País de Gales), após ficar 57 horas no subsolo.

George Linnane, de 38 anos, passou mais de dois dias preso no escuro. Ele sofreu vários ferimentos após cair de 20 metros de altura dentro da caverna.

“Esses caras, junto com várias outras equipes de resgate de cavernas de todo o Reino Unido, salvaram a vida do meu filho”, disse Sally Linnane-Hemmens, a mãe da vítima, de acordo com o “Sun”.

“Ele ficou preso no subsolo por mais de 50 horas e ficou gravemente ferido. Foi o maior resgate em caverna do Reino Unido”, acrescentou a mãe.

Amigos de George disseram que o aventureiro é experiente e duro na queda. Ele é conhecido por suas habilidades em exploração e, recentemente, concluiu um curso de mergulho em cavernas subaquáticas

“George é muito experiente e é conhecido no mundo das cavernas por ser um cara confiável. Ele não corre riscos”, disse um deles.

“Ele tem uma vasta experiência em exploração de cavernas e também se qualificou como mergulhador subterrâneo”, completou.

A cerca de 300 metros abaixo do solo, George sofreu o acidente e teve uma lesão na coluna e uma perna fraturada. Além disso, ele sofreu cortes na boca e no pescoço.

O acidente aconteceu no sistema de cavernas Ogof Ffynnon Ddu. Um colega espeleólogo deu o alerta e uma equipe com socorristas e médicos foram acionados. George se recupera no hospital.