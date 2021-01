Homem é procurado pela polícia por bater na ex, na filha do casal e na sogra

PUBLICIDADE

Um homem, de 43 anos, é suspeito de ter agredido a ex-mulher de 18 anos, a filha do casal e a sogra dele, nessa terça-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o homem cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira. Ele fugiu e é procurado.

A vítima contou à polícia que o suspeito foi até a residência dela, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para tentar reatar o relacionamento. A mulher disse ao homem que não o queria de volta e que iria acionar a Justiça para que ele pagasse a pensão.

Com isso, o suspeito iniciou as agressões e desferiu diversos socos contra a jovem. Nesse momento, a vítima segurava a filha, e a menina também recebeu socos na barriga. Na sequência, a sogra, de 40 anos, do suspeito tentou defender a filha e a neta, mas também foi agredida.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos da família. Com a chegada das autoridades, o suspeito fugiu em um carro e é procurado. A criança foi encaminhada ao hospital devido às agressões.