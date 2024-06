Homem é preso suspeito de torturar enteada de 3 anos

Um homem foi detido em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, sob suspeita de torturar sua enteada de 3 anos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em dezembro do ano passado. O casal é suspeito de, entre outras agressões, queimar a testa da criança com água quente.

O mandado de prisão preventiva contra o padrasto foi executado na terça-feira (18), no Distrito de Santo Antônio. A prisão foi realizada durante uma operação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em Teixeira de Freitas.