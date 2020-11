Homem é preso suspeito de tentar estuprar menina de 2 anos

PUBLICIDADE

Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de tentar estuprar uma menina, de apenas dois anos, em Natal-RN. De acordo com a avó da vítima, no domingo (dia 1°) o homem foi flagrado nu durante a tentativa de estupro. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso. De acordo com as investigações, o suspeito é marido da tia da criança.

A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (2), após a polícia ser acionada. A avó disse à polícia que sentiu falta da criança, por volta das 21h, e saiu à procura dela.

De acordo com o relato da testemunha, a criança estava na casa do suspeito, sem roupa. O suspeito também estaria sem roupa e teria começado a praticar atos libidinosos com a criança.

Moradores da região agrediram o acusado, no entanto, ele conseguiu fugir. O homem recebeu atendimento médico no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Posteriormente, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, na Zona Norte de Natal.