Homem é preso suspeito de se masturbar dentro de ônibus após denúncia de passageira

Ele foi localizado após uma das passageiras denunciar o ocorrido para a polícia

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de se masturbar dentro de um ônibus na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira (12).

De acordo com o delegado titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem cometeu o crime dentro do ônibus, quando uma vítima conseguiu avisar os policiais, que seguiram em diligências e conseguiram prender o infrator.

“Nós nos deslocamos em busca do indivíduo logo após sermos acionados por essa vítima e, rapidamente, conseguimos capturá-lo. Em seguida, ele foi levado para a sede da unidade policial para a realização dos trâmites cabíveis”, relatou o delegado.

O delegado solicitou ainda que a população realize denúncias sobre crimes ocorridos na área de abrangência da unidade policial, pelo disque-denúncia (92) 99295-4840, ou também pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

O homem foi autuado em flagrante importunação sexual. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.