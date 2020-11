Homem é preso suspeito de quebrar braço da namorada que se negou a fazer sexo com ele

PUBLICIDADE

Um pintor, de 29 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredir a namorada após ela se recusar a fazer sexo com ele, nessa quarta-feira (4). O casal residia na mesma casa há dois meses. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada caída em uma calçada e com o braço quebrado.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por meio do 190. Os moradores da região teriam presenciado as agressões e confirmaram a versão da vítima. A mulher, de 47 anos, não conseguia se mover devido aos ferimentos e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou a fratura e a levou para a Santa Casa. O caso ocorreu no Jardim Samambaia, em Campo Grande-MS.

O suspeito fugiu do local do crime, mas foi localizado posteriormente. Ao ser abordado, ele confessou o crime e foi encaminhado até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O pintor, que possui um antecedente por descumprir medida protetiva, deve responder por lesão corporal dolosa, crime característico da violência doméstica.