Homem é preso suspeito de manter mãe em cárcere privado na Bahia

Um homem foi detido em flagrante sob suspeita de ameaçar sua própria mãe e mantê-la em cárcere privado na Bahia. O incidente aconteceu no povoado de Várzea, na zona rural de Ibotirama, no oeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 28ª Companhia Independente (CIPM/Ibotirama) localizou o suspeito após receber uma denúncia.

Na terça-feira (14), ao chegarem à residência da família, os policiais encontraram o homem ameaçando sua mãe, uma idosa de 64 anos, com um facão. Eles também constataram que a mulher estava sendo mantida em um quarto, sem permissão para sair.

O suspeito estava usando uma tornozeleira eletrônica e tinha um histórico criminal anterior por estupro.