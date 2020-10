Homem é preso suspeito de invadir casa para estuprar idosa

PUBLICIDADE

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de invadir uma casa para estuprar a moradora da residência, uma idosa de 72 anos. Na ocasião, o homem estaria completamente nu. O caso ocorreu na última quinta-feira (22), em Sorocaba-SP.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Além Ponte. Em depoimento às autoridades, a idosa relatou que estava em casa quando foi surpreendida pelo homem completamente nu, correndo em direção a ela.

O suspeito segurou a vítima pelos braços, mas ela conseguiu escapar. Na sequência, o homem pegou uma blusa preta que estava na residência e tentou fugir pulando um muro. Na primeira tentativa, ele caiu no chão e começou a sangrar. Após tentar uma segunda vez, ele conseguiu chegar até a rua.

A Polícia Militar foi acionada neste momento e iniciou um patrulhamento pela região. Após algum tempo, outra mulher chamou os policiais informando que o homem havia entrado na casa da irmã dela.

Quando chegaram, os militares avistaram o suspeito segurando uma faca e com um sangramento na cabeça e no pulso. De acordo com a polícia, o homem estava transtornado e, após 20 minutos de negociação, foi convencido a soltar a faca.

Antes de ser preso, ele ainda tentou fugir, mas escorregou na poça de sangue que havia deixado no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o acusado e encaminhá-lo até o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Ele foi preso em flagrante por invasão de residência e tentativa de estupro.

A Polícia Civil acredita que o homem já tenha praticado outros crimes parecidos no bairro e também em outros próximos.