Homem é preso suspeito de invadir casa e tentar matar a tiros ex-mulher e filha dela 

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 35 anos, e a filha dela, de 19, a tiros. Segundo a polícia, ele arrombou o portão da casa das vítimas, invadiu o local de madrugada e disparou contra ambas porque não aceitava o fim do relacionamento.

O homem foi detido no sábado (25) e ainda não prestou depoimento. A arma do crime ainda não foi localizada. O crime foi cometido no dia 26 de dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, a jovem foi atingida primeiro, no peito. Ela ficou internada por vários dias e foi operada, mas já recebeu alta.

Ao ver o homem e sabendo que ele já havia ameaçado a mulher outras vezes entrou na frente para tentar impedir e defender a mãe. Mas nesse momento ela foi baleada.

Após ferir a adolescente, o suspeito seguiu até p banheiro e também atirou contra a ex-mulher. Ela foi atingida no braço e precisou ser hospitalizada. Em seguida, o homem fugiu.

A delegada responsável pelo crime acredita que o homem só não matou as duas porque ficou com medo de que os vizinhos, ao ouvirem os disparos, chamassem a polícia. O caso ocorreu em Formosa-GO.