Homem é preso suspeito de feminicídio e de simular suicídio da esposa em MT

Fábio Teixeira Santin foi preso em flagrante suspeito de assassinar a própria esposa, a psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, e tentar simular um suicídio. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Residencial Delta, em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ugo Mendonça, o suspeito apresentou versões contraditórias durante o depoimento e levantou suspeitas da equipe de investigação. A análise da cena do crime e do corpo da vítima não condizia com um caso típico de suicídio.

Laudos periciais apontaram que Janaina foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. No entanto, a perícia também encontrou cerca de cinco cápsulas deflagradas espalhadas pelo imóvel, o que reforçou a hipótese de feminicídio.

As investigações indicam que Fábio teria disparado contra a esposa, alterado a posição do corpo e manipulado o local do crime para tentar encobrir o assassinato. Em depoimento, ele alegou que houve uma discussão entre o casal e que Janaina teria feito os disparos, sendo que um deles o atingiu na perna.

Fábio foi autuado em flagrante. O caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para os desdobramentos legais.