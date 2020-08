Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha durante quatro anos

PUBLICIDADE

Um homem, de 57 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (4) suspeito de estuprar a própria sobrinha durante quatro anos. Os abusos começaram quando a vítima possuía apenas nove anos.

A Polícia Civil de Minas gerais deflagrou a Operação Infância Roubada e efetuou a prisão do suspeito, em Santa Maria do Suaçuí-MG. Durante as investigações, os policiais descobriram que o acusado havia abusado de outras vítimas, todas do sexo feminino. Entre as elas, a própria sobrinha do suspeito.

Ainda segundo a apuração, foi constatado que o homem agia quando as mães das vítimas se distraíam. Por meio do depoimento das testemunhas, as autoridades tomaram conhecimento que as vítimas eram pessoas próximas do suspeito.

Após a prisão do homem, outras mulheres também foram até a delegacia para relatar outros episódios de abusos cometidos pelo acusado.

