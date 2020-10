Homem é preso suspeito de estuprar mulher com filho no colo

PUBLICIDADE

Um homem foi preso nessa terça-feira (29) suspeito de roubar e estuprar uma mulher. O crime teria ocorrido na noite de segunda-feira (28), quando a mulher saía de casa com um bebê no colo.

Na noite do crime, o suspeito abordou a vítima com uma faca e, de acordo com a mulher, teria ameaçado ela e a criança. Na sequência, a vítima foi levada até um terro baldio, onde ocorreu a violência sexual.

O homem roubou o celular da vítima e R$ 150. Após o crime, a mulher registrou um boletim de ocorrência e o suspeito foi localizado pelos policiais do 34 º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava em casa, onde as autoridades encontraram o celular roubado e as roupas utilizadas pelo homem no momento do crime. No entanto, o dinheiro roubado já havia sido gasto.

O investigado é acusado de outros dois crimes de estupro, que ocorreram no mês de agosto. As vítimas reconheceram o suspeito e a moto que ele utilizou para cometer os crimes.