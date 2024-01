Homem é preso suspeito de estuprar menino de 5 anos em MS

A criança relatou à mãe que não haviam ido à igreja ou ao lanche, mas diretamente para a casa do suspeito

Nesta terça-feira (23), um homem de 40 anos foi detido, suspeito de cometer estupro contra uma criança de cinco anos, em Ivinhema. O incidente ocorreu no sábado (20), quando o indivíduo, amigo da família, solicitou levar a vítima à igreja e posteriormente para um lanche.

Conforme as investigações policiais, o suspeito costumava sair com a família, o que levou a mãe da criança a atender ao pedido do amigo. No entanto, ao retornar para casa, a criança relatou à mãe que não haviam ido à igreja ou ao lanche, mas diretamente para a casa do suspeito.

Ao questionar a criança sobre o ocorrido na residência do suspeito, a vítima revelou ter sido vítima de estupro. Segundo informações prestadas à polícia, o homem teria oferecido presentes, incluindo material escolar novo, em troca do silêncio da vítima.

Na delegacia, o suspeito foi interrogado e admitiu parcialmente a autoria do crime, atribuindo parte da culpa à criança.

A prisão do suspeito foi efetuada no local do crime, onde as autoridades encontraram materiais relacionados à pornografia infantil, peças de roupa íntima infantil e um brinquedo.