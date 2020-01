Homem é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos 

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (28), um homem foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. De acordo com a polícia, a criança havia fugido de casa no domingo (26) e ido até a casa do suspeito.

Durante a madrugada, a mãe da menina descobriu onde ela estava e a levou de volta para casa. Na segunda, a menina fugiu novamente.

Ainda segundo a polícia, o homem de 20 anos, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante na casa dele.

Ele foi levado para a delegacia, onde vai passar por uma audiência de custódia. A menina passou por exame de perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso ocorreu em Paulo Afonso-BA.