Homem é preso suspeito de estuprar filhas gêmeas em MT

Um homem de 56 anos foi preso nesta segunda-feira (2), em Barra do Garças (MT), suspeito de abusar sexualmente das duas filhas gêmeas, de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido de forma recorrente há cerca de um ano, quando a família ainda residia em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.

Na época, as adolescentes denunciaram o pai, que foi afastado do convívio familiar por meio de medidas protetivas impostas pela Justiça. Contudo, após o vencimento da restrição, o homem retornou para casa e voltou a cometer os abusos, segundo apontam as investigações.

As autoridades também apuraram que a mãe das vítimas tinha conhecimento dos crimes, mas se calava por medo do agressor.

O suspeito foi ouvido pela delegada Ana Carolina Mortaza e autuado em flagrante delito. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Barra do Garças, onde permanece à disposição da Justiça.