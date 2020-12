Homem é preso suspeito de estuprar filha adotiva durante seis anos

PUBLICIDADE

Um homem de 48 anos foi preso, nesta quarta-feira (23), após ter sido condenado por estuprar a filha adotiva durante cerca de seis anos. As denúncias foram feitas, em 2009, pela própria vítima.

Aos 10 anos, a vítima denunciou o homem e relatou que os abusos ocorriam desde que ela tinha 4 anos.

De acordo com a Polícia Civil, em 2009, a menina contou a uma colega da escola que não queria mais morar com o pai por conta dos abusos.

Na época, a criança contou que a situação piorou depois que mãe morreu e ela teve que ficar sozinha em casa com o pai. Durante as investigações, a criança foi levada para morar com a avó. O caso ocorreu em Manaus-AM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Levou 11 anos para que o acusado fosse condenado a 23 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, por estupro de vulnerável.

Os agentes da Polícia Civil relataram que o homem tentou se esconder no guarda-roupas quando a polícia o abordou, em casa, para cumprir o mandado de prisão.