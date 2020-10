Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos que voltava da escola

PUBLICIDADE

Um homem de 36 anos foi preso, nessa quarta-feira (30), suspeito de estuprar a própria enteada, uma menina de 13 anos, enquanto ela voltava da escola. O crime teria acontecido no final de 2019.

De acordo com a polícia local, o homem já havia sido procurado antes, mas não foi localizado até se apresentar na delegacia, nesta quarta-feira (30), por conta própria.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o padrasto a levava e buscava todos os dias na escola, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre. No dia do crime, ele teria parado a moto e insistido para que a menina o acompanhasse até uma região de mata.

De acordo com a polícia, ela relutou, mas, o acusado insistiu, tirou suas roupas e a violentou sexualmente.

A mãe da vítima acionou o Conselho Tutelar após saber do crime. Após ouvir a mãe e a adolescente, um mandado de prisão preventiva foi expedido.