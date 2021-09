Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha

De acordo com a Polícia Civil, o preso abusava da filha desde que a adolescente tinha 14 anos. A jovem chegou a engravidar do homem

Na segunda-feira (20), um homem de 37 anos foi preso de estuprar a própria filha, de 17 anos. O caso aconteceu em Natal (RN).

De acordo com a Polícia Civil, o preso abusava da filha desde que a adolescente tinha 14 anos. A jovem chegou a engravidar do homem. O bebê está com 1 ano e 2 meses.

Um exame de DNA revelou a paternidade do homem, que disse que as relações sexuais com filha eram consensuais. Em depoimento, a vítima contou que sofria ameaças e era coagida.