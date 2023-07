Homem é preso suspeito de estuprar cunhado com deficiência em SP

A prisão ocorreu após a descoberta do crime pela esposa do suspeito, que também foi ameaçada de morte juntamente com seus três filhos menores de idade

Um homem de 48 anos foi detido sob a suspeita de ter cometido um crime chocante: o estupro do próprio cunhado, de 47 anos, que possui deficiência física e intelectual. A Polícia Civil de Barra do Turvo está conduzindo as investigações do caso.

A testemunha-chave foi a sogra do agressor, mãe da vítima, de 82 anos. Ela relatou ter ouvido um barulho vindo do quarto do filho durante a noite e, ao chegar ao local, presenciou o genro cometendo o ato repugnante. O agressor teria usado um cinto para imobilizar os braços da vítima, a única parte do corpo que ele conseguia mover.

Apesar de ter presenciado o crime, a idosa não tomou nenhuma atitude imediata por medo da reação violenta do genro. Ela aguardou o momento em que o homem saiu de casa para denunciá-lo por telefone aos policiais do Departamento de Polícia (DP) da cidade.

Durante as investigações, a esposa do suspeito, de 38 anos, revelou que se casou com o homem aos 13 anos e, desde então, vivia sob um regime de proibição de sair de casa. No final de 2022, ela manifestou o desejo de se separar, mas o agressor negou o pedido e começou a ameaçá-la, assim como seus filhos.

Um mandado de prisão temporária foi emitido, acusando o suspeito de violência doméstica e estupro de vulnerável. Na última sexta-feira (30), os policiais prenderam o homem em uma área rural de Barra do Turvo. A Justiça também concedeu medidas protetivas de urgência às vítimas, visando garantir sua segurança.