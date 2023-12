Homem é preso suspeito de estuprar crianças e gravar crime em Anápolis

O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira (20)

Uma ação da Polícia Federal resultou na detenção de um indivíduo de 29 anos, sob suspeita de praticar estupro contra crianças e disseminar vídeos relacionados na internet. O cumprimento do mandado de busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante, ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), na cidade de Anápolis, localizada no centro de Goiás.

Conforme informações da PF, durante a operação foram identificados indícios das práticas criminosas de estupro no computador e no celular do suspeito. Tais dispositivos foram recolhidos e serão submetidos à perícia.

O indivíduo investigado foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Anápolis.